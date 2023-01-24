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Сегодня, 17:43

Эрик тен Хаг заявил, что сделает все возможное для завоевания трофеев с «МЮ»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что сделает все, чтобы клуб завоевал трофеи.

В среду, 25 января, манкунианцы сыграют с «Ноттингем Форест» в полуфинале Кубка лиги.

«Завоевание трофея — лучшее чувство, которое можно испытать. Мне посчастливилось выиграть несколько трофеев за карьеру, и это великолепно, особенно для болельщиков. Думаю, у местных фанатов есть в этом некоторый опыт, особенно у тех, кто постарше», — цитирует тен Хага Sky Sports.

Последний трофей «Манчестер Юнайтед» был выигран в 2017 году — это был Суперкубок УЕФА.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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