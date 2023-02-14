Эрик тен Хаг заявил, что у Мартинеса агрессивный стиль игры

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением по поводу игры защитника Лисандро Мартинеса в нынешнем сезоне.

«У Мартинеса агрессивный стиль игры, но в меру, ведь его нельзя назвать жестоким. Его все в команде любят, включая фанатов. Он принимает правильные решения, когда получает мяч. Мне нравится его отношение к делу и надеюсь, что мы сможем ещё долго поработать», — заявил тен Хаг на пресс-конференции.

В этом сезоне аргентинец отметился одним голом в 21 матче АПЛ. В составе «МЮ» футболист играет с лета 2022 года.