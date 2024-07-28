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Сегодня, 09:10

Эриксен поделился настроем «Манчестер Юнайтед» на новый сезон АПЛ

Виктория Кравченко
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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился мнением о предстоящем старте нового сезона чемпионата Англии.

«В прошлом сезоне плохих матчей было больше, чем хороших, поэтому все внимание было приковано к нашим неудачам. Наша победа в Кубке Англии показала, что мы до сих пор близки к «Манчестер Сити». Нам нужна стабильность», — цитирует игрока Sky Sports.

В минувшем сезоне клуб занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Сезон-2024/25 в АПЛ стартует 16 августа матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Последний тур состоится 25 мая 2025 года.

Кристиан Эриксен
ФК Манчестер Юнайтед
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