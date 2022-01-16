Эриксен в ближайшее время может вернуться в АПЛ

Бывший игрок «Интера» Кристиан Эриксен в скором времени может вернуться в АПЛ, сообщает The Times.

По данным источник, в 29-летнем датчанине заинтересованы несколько топ-клубов Англии. У него есть и другие предложения в Европе, но он хотел бы вернуться в АПЛ.

Летом 2021 года футболист пережил сердечный приступ во время матча Евро-2020. После инцидента хавбеку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в Италии.

Эриксен с 2013 по 2020 год играл в составе «Тоттенхэма».