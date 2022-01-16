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16 января 2022, 06:51

Эриксен в ближайшее время может вернуться в АПЛ

Виктория Кравченко
Кристиан Эриксен.
Фото AFP
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Бывший игрок «Интера» Кристиан Эриксен в скором времени может вернуться в АПЛ, сообщает The Times.

По данным источник, в 29-летнем датчанине заинтересованы несколько топ-клубов Англии. У него есть и другие предложения в Европе, но он хотел бы вернуться в АПЛ.

Летом 2021 года футболист пережил сердечный приступ во время матча Евро-2020. После инцидента хавбеку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в Италии.

Эриксен с 2013 по 2020 год играл в составе «Тоттенхэма».

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/christian-eriksen-close-to-sensational-premier-league-return-jswkjxtp8
Кристиан Эриксен
ФК Тоттенхэм Хотспур

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