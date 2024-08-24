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Сегодня, 04:32

Холанн лидирует в рейтинге самых результативных игроков XXI века, опережая Месси и Роналду

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Портал PopFoot составил рейтинг лучших нападающих XXI века по среднему количеству забитых голов за матч.

Лидирует в списке форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, который в среднем за матч забивает 0,82 гола — 257 мячей в 315 матчах. Второе место занимает капитан «Интер Майами» Лионель Месси — 0,78 гола за матч, а замыкает тройку Криштиану Роналду — 0,73.

Топ-10 лучших игроков по средней результативности

1. Эрлин Холанн («Манчестер Сити») — 0,82 (257 голов в 315 матчах);

2. Лионель Месси («Интер Майами») — 0,78 (838/1069);

3. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 0,73 (897/1233);

4. Килиан Мбаппе («Реал») — 0,72 (332/462);

5. Роберт Левандовски («Барселона») — 0,70 (654/928);

6. Харри Кейн («Бавария») — 0,63 (407/644);

7. Неймар («Аль-Хиляль») — 0,61 (440/719);

8. Руд ван Нистелрой (завершил карьеру) — 0,60 (277/463);

9. Луис Суарес («Интер Майами») — 0,60 (576/968);

10. Златан Ибрагимович (завершил карьеру) — 0,58 (567/980).

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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