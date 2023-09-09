Холанн — о «Золотом мяче»: «Думаю, что у меня есть шансы на победу в этом году»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн назвал себя одним из ведущих претендентов на «Золотой мяч».

«Считаю ли я себя лучшим нападающим мира на данный момент? У себя в голове... Все зависит от того, что вы подразумеваете под нападающим. Это непростой вопрос. Я среди лучших. Лучший ли я? Возможно, так и есть. Могу ли выиграть «Золотой мяч» в этом году? Я по-настоящему верю в себя. Я знаю, что могу еще значительно прибавить, я еще молод. Но я думаю, что у меня есть шансы на победу в этом году», — приводит слова Холанна L'Equipe.

Ранее французское издание France Football объявило имена 30 претендентов на награду «Золотой мяч», которую вручают лучшему футболисту по итогам года. Действующим обладателем трофея является Карим Бензема.

Церемония вручения «Золотого мяча» — 2023 состоится в театре Шатле в Париже (Франция) 30 октября.