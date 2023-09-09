Холанн: «Теперь вся Европа хочет нас победить»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился мнением относительно амбиций горожан в новом сезоне.

«Будет трудно достичь большего. Мы добились исторического хет-трика, все ждут от нас еще большего, все хотят сражаться с нами еще ожесточеннее. Еще в прошлом году все хотели победить нас в Премьер-лиге, потому что мы были действующими чемпионами Англии, но в этом сезоне ставки возросли, поскольку теперь вся Европа хочет нас победить», — приводит слова Холанна L'Equipe.

«Манчестер Сити» в сезоне-2022/23 сделал требл: выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.