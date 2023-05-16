Холанн получил необычный подарок в честь рекорда по голам в АПЛ. Его прислали фанаты соперника

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн получил подарок в честь рекорда по голам за один сезон АПЛ.

Болельщики «Эвертона» отправили 22-летнему футболисту бутсу с надписью: «Рекордсмену АПЛ по голам Холанну от фанатов «Эвертона».

4 мая Холанн забил 35-й гол и установил рекорд по голам за один сезон АПЛ. Норвежец побил достижения Алана Ширера и Энди Коула, которые забивали по 34 гола.

На данный момент Холанн сыграл за «Сити» в сезоне АПЛ-2022/23 33 матча, забил 36 голов и отдал 7 голевых передач.