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20 мая, 22:52

Холанн — о победе «Сити» в АПЛ: «Всегда отдавайте все силы. Это окупается»

Ана Горшкова
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото AFP
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал досрочную победы команды в чемпионате Англии.

«Всегда отдавайте все силы. Всегда верьте. Это окупается. Вперед, «Сити»! — написал Холанн в своем Twitter-аккаунте.

20 мая после поражения «Арсенала» от «Ноттингема» (0:1) «горожане» обеспечили себе титул АПЛ сезона-2022/23. «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в девятый раз в своей истории

В нынешнем сезоне АПЛ 22-летний Холанн забил 36 голов и отдал 7 голевых передач в 33 матчах.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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