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Холанн — о поражениях «Манчестер Сити»: «Я должен быть лучше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (1:2) в 17-м туре АПЛ.

«Конечно, мы разочарованы, это недостаточно хорошо. С моей стороны это не очень хорошая игра. Мы должны продолжать, должны верить и продолжать усердно работать. Прежде всего, я смотрю на себя, я не делал все достаточно хорошо, не забивал свои моменты. Я должен быть лучше. Гвардиола выиграл АПЛ шесть раз за семь лет, так что мы никогда этого не забудем. Он найдет решения. Он делает это каждый год. Мы по-прежнему верим в него, но сейчас нам нужно работать как никогда усердно», — приводит слова Холанна ВВС.

«Манчестер Сити» потерпел 9-е поражение в 12 последних матчах (1 победа, 2 ничьи).

Команда Гвардиолы набрала 27 очков в 17 играх АПЛ и занимает 6-е место в турнирной таблице. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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