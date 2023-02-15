0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:26

Холанн: «Моя цель — выиграть матч с «Арсеналом»

Виталий Косик
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал о своих ближайших футбольных целях, а также прокомментировал свою результативность в этом сезоне.

«Забил уже 25 голов? Конечно, это ненормально. Но я понимал, что эта команда привыкла забивать по 100 голов за сезон. Поэтому как нападающий знал, что приду и буду забивать. Моя цель — выигрывать трофеи. Прямо сейчас мы не можем слишком много думать о том, что может произойти в мае, и я думаю, что мы должны двигаться от игры к игре. Моя цель — выиграть матч с «Арсеналом». Премьер-лига — это жесткая конкуренция. Каждая игра имеет большое значение. И когда мы проиграли «Тоттенхэму», казалось, что мы потеряли все. А теперь вдруг мы снова в деле», — приводит слова Холанна официальный сайт «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 22-летний норвежец провел 29 матчей за «Манчестер Сити» в текущем сезоне, забил 31 гол и отдал четыре результативные передачи.

Перенесенный матч 12-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 15 февраля, начало — 22.30 мск.

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 51 очко за 21 матч. У «Горожан» 48 очков за 22 игры.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
ВС РФ нанесли удары по стратегическим целям в районе Угледара
Япония купит у США ракеты Tomahawk самой последней модификации
Армия Франции столкнулась с нехваткой боеприпасов на фоне помощи Киеву
Sky News сообщил о смерти еще одного британского наемника на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фенербахче» связался с «Манчестер Юнайтед» по переходу Гринвуда