Эрлин Холанн вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн возобновил тренировки с командой после травмы паха, сообщает пресс-служба «горожан».

22-летний форвард из-за повреждения пропустил матчи сборной Норвегии в квалификации Евро-2024. Также футболист не сыграл в матче 29-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (4:1).

В текущем сезоне Холанн провел за «Манчестер Сити» 37 матчей, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач.

В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграет против «Саутгемптона». Встреча пройдет 8 апреля.