Сегодня, 07:26
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн высказался о главном тренере клуба Хосепе Гвардиоле.
«Гвардиола развивал меня на протяжении всего сезона. Конечно, мы узнавали друг друга. Я и все игроки собирали вместе мелкие детали. В конце концов, все сводится к тому, что я просто обязан его слушать, потому что он лучший тренер и самый умный футболист, которого я когда-либо встречал. Почему бы мне не послушать его?» — приводит слова Холанна Manchester Evening News.
В нынешнем сезоне 22-летний игрок принял участие в 51 матче «Сити» во всех турнирах, забил 52 гола и сделал 9 результативных передач.
3 июня «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Кубка Англии. 10 июня «Сити» встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов.