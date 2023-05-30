Холанн: «Гвардиола — лучший тренер и самый умный футболист, которого я когда-либо встречал»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн высказался о главном тренере клуба Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола развивал меня на протяжении всего сезона. Конечно, мы узнавали друг друга. Я и все игроки собирали вместе мелкие детали. В конце концов, все сводится к тому, что я просто обязан его слушать, потому что он лучший тренер и самый умный футболист, которого я когда-либо встречал. Почему бы мне не послушать его?» — приводит слова Холанна Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок принял участие в 51 матче «Сити» во всех турнирах, забил 52 гола и сделал 9 результативных передач.

3 июня «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Кубка Англии. 10 июня «Сити» встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов.