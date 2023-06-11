Холанн — о безголевой серии из 5 матчей: «Не забывайте, что мне 22 года. Вспомните себя в этом возрасте»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн ответил на критику своей игры после пятиматчевой серии без голов.

«Да, я испытывал давление, в том числе и в матчах АПЛ, потому что до меня команда выиграла ее дважды подряд. На таком фоне прийти в команду и не выиграть чемпионат было бы пусть не катастрофой, но не очень приятным событием. Поэтому в последние несколько недель мне было очень нелегко. Сейчас я испытываю чувство облегчения. Что касается безголевой серии, то не забывайте, что мне 22 года. Вспомните себя в этом возрасте», — приводит слова Холанда CBS Sports.

Всего 22-летний Холанн сыграл в 53 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забив 52 гола. В дебютном сезоне за «горожан» норвежец оформил требл — чемпионат Англии, Кубок страны и ЛЧ.