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Холанн — о соперничестве с Мбаппе: «Не люблю, когда меня с кем-то сравнивают»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о его сравнении с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Я не люблю сравнивать себя с другими. Я по-своему уникальный игрок, поэтому мне такие сравнения не нравятся. СМИ последние 10 лет поступали так с Роналду и Месси, а сами игроки подталкивали друг друга — это хорошо. К тому же они играли за «Реал» и «Барселону», идеальное соперничество. Но я не думаю о таких вещах. Мбаппе — прекрасный молодой игрок. Не забывайте о том, чего он добился в столь юном возрасте, и мы увидим и новые достижения. Я же сосредоточен на себе. Я работаю каждый день над тем, чтобы стать лучшей версией себя как на поле, так и за его пределами», — заявил Холанн в интервью Viaplay.

В текущем сезоне 22-летний норвежец сыграл за «Манчестер Сити» 18 матчей, забил 23 гола и отдал три голевые передачи. 24-летний Мбаппе в свою очередь, провел за «ПСЖ» 20 встреч, забил 19 голов и отдал пять результативных пасов.

На чемпионате мира-2022 француз сыграл 7 игр и записал на свой счет восемь голов. В финальном матче турнира против Аргентины (3:3, 2:4 — по пен.) он оформил хет-трик впервые с 1966 года и стал лучшим бомбардиром мирового первеснтва в Катаре.

Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Футбол
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