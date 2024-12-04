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4 декабря, 23:52

Эшли Янг стал самым возрастным автором гола со штрафного в истории АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Эвертона» Эшли Янг стал самым возрастным автором гола со штрафного в истории АПЛ, сообщает Opta.

39-летний англичанин забил со штрафного на 10-й минуте матча против «Вулверхэмптона» в 14-м туре РПЛ. Янг открыл счет встречи.

Предыдущим рекордсменом был бывший защитник «Вест Хэма» Стюарт Пирс, который в сезоне-2000/01 реализовал штрафной в возрасте 38 лет.

Янг выступает за «Эвертон» с лета прошлого года. До этого защитник также играл в «Астон Вилле», «Интере», «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорде».

Эшли Янг
Футбол
ФК Эвертон
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