Эванс — о первом матче в старте «МЮ» с 2015 года: «Это было незабываемо, мне понравилась каждая минута»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс высказался об игре против «Бернли» (1:0) в 6-м туре АПЛ.

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш забил единственный гол с передачи Эванса в конце первого тайма.

«Мне понравилась каждая минута. Перед игрой возникло особенное ощущение — не мог дождаться, просто азарт. Это был мой 200-й матч за «Манчестер Юнайтед», я никогда не думал, что когда-нибудь достигну такого показателя. Это незабываемо», — приводит слова Эванса инсайдер Фабрицио Романо.

35-летний защитник является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Этим летом он в статусе свободного агента вернулся в клуб, который покинул в 2015 году.