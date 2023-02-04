«Арсенал» проиграл «Эвертону» и потерял очки в АПЛ впервые с сентября прошлого года

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«Арсенал» на выезде проиграл «Эвертону» в матче 22-го тура чемпионата Англии со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 60-й минуте забил защитник Джеймс Тарковски.
«Оружейники» проиграли в АПЛ впервые с 4 сентября 2022 года. Тогда команда не смогла обыграть «Манчестер Юнайтед» (1:3). «Эвертон» выиграл первый матч после увольнения бывшего наставника Фрэнка Лэмпарда, которого на этом посту заменил Шон Дайч.
«Арсенал» сохранил лидерство в турнирной таблице АПЛ (50 очков). «Эвертон» поднялся на 17-е место (18).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования