«Арсенал» проиграл «Эвертону» и потерял очки в АПЛ впервые с сентября прошлого года

«Арсенал» на выезде проиграл «Эвертону» в матче 22-го тура чемпионата Англии со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 60-й минуте забил защитник Джеймс Тарковски.

05.02.2023 | Тоттенхэм — Манчестер Сити

«Оружейники» проиграли в АПЛ впервые с 4 сентября 2022 года. Тогда команда не смогла обыграть «Манчестер Юнайтед» (1:3). «Эвертон» выиграл первый матч после увольнения бывшего наставника Фрэнка Лэмпарда, которого на этом посту заменил Шон Дайч.

«Арсенал» сохранил лидерство в турнирной таблице АПЛ (50 очков). «Эвертон» поднялся на 17-е место (18).