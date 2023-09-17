«Арсенал» на выезде обыграл «Эвертон»

«Арсенал» на выезде минимально обыграл «Эвертон» в 5-м туре АПЛ — 1:0.

Победный гол забил Леандро Троссард на 69-й минуте. В первом тайме форвард «Арсенала» Габриэл Мартинелли отметился голом, который был отменен после просмотра ВАР.

Это 4-я победа канониров в 5 турах АПЛ. «Арсенал» набрал 13 очков и расположился на 4-й строчке. «Эвертон» (1) идет на 18-м месте.