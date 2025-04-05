«Эвертон» сыграет с «Арсеналом» в 31-м туре АПЛ в субботу, 5 апреля. Матч пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

«Эвертон» — «Арсенал»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Эвертон» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Англия. Премьер-лига. 31-й тур.

05 апреля, 14:30. Goodison Park (Ливерпуль)

По итогам 30-ти туров премьер-лиги синие набрали 34 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице. Канониры с 61 баллом располагаются на второй строчке чемпионата Англии.

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