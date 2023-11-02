Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:57

«Эвертон» разгромил «Бернли» в Кубке английской лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Эвертон» выиграл у «Бернли» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

На 13-й минуте счет открыл Джеймс Тарковски. Во второй половине голами отметились Амаду Онана и Эшли Янг. Голами в составе победителей отметились Харри Уилсон, Родриго Мунис и Том Кэрни.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
01 нояб, 22:45. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
3:0
Бернли

В другой встрече «Фулхэм» переиграл «Ипсвич Таун» (3:1). Голами в составе победителей отметились Харри Уилсон, Родриго Мунис и Том Кэрни. Гол престижа на счету Элкана Багготта.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
01 нояб, 22:45. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
1:3
Фулхэм

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/leaguecup/2023-2024/playoff/
Футбол
ФК Бернли
ФК Ипсвич Таун
ФК Фулхэм
ФК Эвертон
0
Читайте также
Овечкин с женой нарядился в костюмы древнеегипетских царей
Тутберидзе: «У Валиевой больше веры ни к кому нет, она изменилась»
Военные США уничтожили ракету Minuteman III при испытательном запуске из-за аномалии
Главком ВСУ Залужный: украинский конфликт зашел в тупик, прорыва не будет
Небензя призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить кровопролитие
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ньюкасл» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»