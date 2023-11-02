«Эвертон» разгромил «Бернли» в Кубке английской лиги

Сегодня, 01:57
«Эвертон» выиграл у «Бернли» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
На 13-й минуте счет открыл Джеймс Тарковски. Во второй половине голами отметились Амаду Онана и Эшли Янг. Голами в составе победителей отметились Харри Уилсон, Родриго Мунис и Том Кэрни.
В другой встрече «Фулхэм» переиграл «Ипсвич Таун» (3:1). Голами в составе победителей отметились Харри Уилсон, Родриго Мунис и Том Кэрни. Гол престижа на счету Элкана Багготта.