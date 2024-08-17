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Сегодня, 18:58

«Брайтон» разгромил «Эвертон» в гостях, «Ньюкасл» добился победы над «Саутгемптоном»

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«Брайтон» разгромил «Эвертон» в домашнем матче 1-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

Голы забили Каору Митома, Дэнни Уэлбек и Симон Адингра.

В следующем матче «Брайтон» примет «Манчестер Юнайтед», а «Эвертон» сыграет на выезде с «Тоттенхэмом». Оба противостояния пройдут 24 августа.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:3
Брайтон

В параллельной встрече «Ньюкасл» с минимальным счетом обыграл «Саутгемптон» — 1:0.

Единственный гол в этом матче забил Жоэлинтон.

С 28-й минуты «сороки» играли в меньшинстве из-за удаления швейцарского защитника Фабиана Шера.

В следующей встрече «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Борнмутом» 25 августа, а «Саутгемптон» днем ранее примет «Ноттингем Форест».

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 17:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:0
Саутгемптон
Футбол
ФК Саутгемптон
ФК Эвертон
0
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