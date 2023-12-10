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Сегодня, 18:59

«Челси» на выезде уступил «Эвертону» в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Эвертон» — «Челси».
Фото Reuters
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«Челси» в гостях проиграл «Эвертону» в матче 16-го тура АПЛ — 0:1.

Счет на 54-й минуте открыл Абдулай Дукуре. На 90+2-й минуте преимущество «ирисок» удвоил Льюис Доббин.

«Челси» потерпел второе поражение подряд. С 19 очками команда Маурисио Почеттино занимает 11-е место в АПЛ. «Эвертон» (13 очков) выиграл третий матч кряду и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
10 дек, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
2:0
Челси

В параллельном матче «Фулхэм» дома разгромил «Вест Хэм» — 5:0. За хозяев отличились Рауль Хименес, Виллиан, Тосин Адарабиойо, Харри Уилсон и Карлос Винисиус.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
10 дек, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
5:0
Вест Хэм Юнайтед

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фулхэм
ФК Челси
ФК Эвертон
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