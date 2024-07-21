«Эвертон» готов продать Брантуэйта за 70-80 миллионов фунтов

«Эвертон» установил цену за защитника команды Джарреда Брантуэйта.

По данным The Athletic, эта сумма в том же диапазоне, что и трансферные суммы, которые в последние годы получили Харри Магуайр, Уэсли Фофана и Йошко Гвардиол — около 70-80 миллионов фунтов стерлингов.

С другой стороны, первоначальное предложение «Манчестер Юнайтед» по 22-летнему защитнику составило 35 миллионов фунтов плюс 8 миллионов в качестве дополнительных бонусов, а второе предложение составило 45 миллионов + 5 миллионов.

В сезоне-2023/24 Брантуэйт провел 41 матч, в которых забил 3 гола. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.