«Эвертон» хочет подписать защитника Коуди на постоянной основе

«Эвертон» хочет подписать защитника Конора Коуди, который находится в клубе в аренде, на постоянной основе.

Как сообщает The Times, руководство «ирисок» впечатлил уровень игры футболиста и они рассматривают возможность активации опции выкупа у «Вулверхэмптона» 29-летнего англичанина. Сумма, которую придется заплатить «Эвертону» за Коуди, составляет менее 10 миллионов фунтов стерлингов (11,8 млн евро).

Защитник перешел в «Эвертон» из «Вулверхэмптона» на правах аренды в летнее трансферное окно. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В сезоне АПЛ-2022/23 Коуди сыграл за клуб 7 матчей, забил один гол и отметился одной реультативной передачей.