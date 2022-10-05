«Эвертон» хочет подписать защитника Коуди на постоянной основе

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«Эвертон» хочет подписать защитника Конора Коуди, который находится в клубе в аренде, на постоянной основе.
Как сообщает The Times, руководство «ирисок» впечатлил уровень игры футболиста и они рассматривают возможность активации опции выкупа у «Вулверхэмптона» 29-летнего англичанина. Сумма, которую придется заплатить «Эвертону» за Коуди, составляет менее 10 миллионов фунтов стерлингов (11,8 млн евро).
Защитник перешел в «Эвертон» из «Вулверхэмптона» на правах аренды в летнее трансферное окно. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.
В сезоне АПЛ-2022/23 Коуди сыграл за клуб 7 матчей, забил один гол и отметился одной реультативной передачей.
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Основные источники исследования