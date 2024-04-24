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Сегодня, 20:00

«Эвертон» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграют в матче 29-го тура АПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.
Трент Александер-Арнольд.
Фото Reuters
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«Эвертон» дома примет «Ливерпуль» 24 апреля в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк». Начало — 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Эвертон» — «Ливерпуль» можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим ссылки — 1-й вариант / 2-й вариант / 3-й вариант.

В матч-центре «СЭ» пройдет трансляция с ключевыми событиями игры «Эвертон» — «Ливерпуль».

«Эвертон» с главным тренером Шоном Дайчем занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 32 баллами. «Ливерпуль» Юргена Клоппа идет на второй строчке с 74 очками.

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Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
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