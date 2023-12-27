Бесплатная трансляция матча АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» в прямом эфире пройдет во «Вконтакте»

«Эвертон» и «Манчестер Сити» сыграют в матче 19-го тура английской премьер-лиги в среду, 27 декабря. Игра пройдет года на стадионе «Гудиссон Парк» в Ливерпуле, Англия. Начало — в 23:15 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния матча «Эвертон» — «Манчестер Сити» пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события встречи чемпионата Англии по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Тоттенхэм» набрал 16 баллов и занимает 17 место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Манчестер Сити» 34 очка и пятая позиция в чемпионате Англии. «Тоттенхэм» набрал 16 баллов и занимает 17 место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Манчестер Сити» 34 очка и пятая позиция в чемпионате Англии.

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