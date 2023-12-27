Сегодня, 21:15
«Эвертон» и «Манчестер Сити» сыграют в матче 19-го тура английской премьер-лиги в среду, 27 декабря. Игра пройдет года на стадионе «Гудиссон Парк» в Ливерпуле, Англия. Начало — в 23:15 по московскому времени.
Бесплатная видеотрансляция противостояния матча «Эвертон» — «Манчестер Сити» пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события встречи чемпионата Англии по футболу будут доступны в матч-центре «СЭ».
Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.