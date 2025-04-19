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«Эвертон» — «Манчестер Сити»: трансляция матча АПЛ онлайн

«Эвертон» и «Манчестер Сити» сыграют в чемпионате Англии 19 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Эвертон» и «Манчестер Сити» сыграют в 33-м туре чемпионата Англии в субботу, 19 апреля. Матч пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Эвертон» — «Манчестер Сити»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Ключевые события и результат игры «Эвертон» — «Манчестер Сити» изучайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляции матчей АПЛ в России нет. Стримы игр английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.
19 апреля, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:2
Манчестер Сити

«Эвертон» после 32 туров с 38 очками занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, у «Ман Сити» — 55 очков и пятая строчка. В предыдущем туре «ириски» обыграли «Ноттингем Форест» (1:0), а «горожане» оформили волевую победу над «Кристал Пэлас» (5:2).

ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
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