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Сегодня, 21:25

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон», Гарначо забил красивый гол ударом через себя

Алина Савинова
Алехандро Гарначо.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над «Эвертоном» в матче 13-го тура АПЛ — 3:0.

Счет на 3-й минуте встречи открыл нападающий «красных дьяволов» Алехандро Гарначо, который забил мяч в ворота соперника ударом в падении через себя. Маркус Рэшфорд увеличил преимущество «МЮ» на 56-й минуте, реализовав пенальти. Еще один гол забил Антони Марсьяль (75-я минута).

После этой встречи команда Эрика тен Хага поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 24 очками. У «Эвертона» 4 очка и 19-я позиция.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
26 нояб, 19:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:3
Манчестер Юнайтед
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
Алехандро Гарначо
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