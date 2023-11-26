«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон», Гарначо забил красивый гол ударом через себя

«Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над «Эвертоном» в матче 13-го тура АПЛ — 3:0.

Счет на 3-й минуте встречи открыл нападающий «красных дьяволов» Алехандро Гарначо, который забил мяч в ворота соперника ударом в падении через себя. Маркус Рэшфорд увеличил преимущество «МЮ» на 56-й минуте, реализовав пенальти. Еще один гол забил Антони Марсьяль (75-я минута).

После этой встречи команда Эрика тен Хага поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 24 очками. У «Эвертона» 4 очка и 19-я позиция.