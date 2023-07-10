«Эвертон» может подписать Эшли Янга в ближайшие дни

Сегодня, 21:45
«Эвертон» близок к тому, чтобы подписать контракт с защитником Эшли Янгом, утверждает Sky Sports.
По данным источника, клуб может достигнуть договоренности с 38-летним англичанином в ближайшие два дня. Ожидается, что контракт будет рассчитан на один год с опцией продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что ради варианта с «Эвертоном» Янг отклонил предложения от ряда клубов из АПЛ, чемпионшипа и других европейских чемпионатов.
Янг является свободным агентом. Предыдущим клубом защитника была «Астон Вилла», за которую он выступал с июля 2021 года по июнь 2023 года.
В сезоне-2022/23 игрок забил 1 гол в 32 матчах за «виллианов».