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Сегодня, 21:45

«Эвертон» может подписать Эшли Янга в ближайшие дни

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Эвертон» близок к тому, чтобы подписать контракт с защитником Эшли Янгом, утверждает Sky Sports.

По данным источника, клуб может достигнуть договоренности с 38-летним англичанином в ближайшие два дня. Ожидается, что контракт будет рассчитан на один год с опцией продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что ради варианта с «Эвертоном» Янг отклонил предложения от ряда клубов из АПЛ, чемпионшипа и других европейских чемпионатов.

Янг является свободным агентом. Предыдущим клубом защитника была «Астон Вилла», за которую он выступал с июля 2021 года по июнь 2023 года.

В сезоне-2022/23 игрок забил 1 гол в 32 матчах за «виллианов».

Эшли Янг
Футбол
ФК Эвертон
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