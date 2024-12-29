«Ноттингем Форест» обыграл «Эвертон» и вышел на второе место в АПЛ

«Ноттингем Форест» на выезде победил «Эвертон» в матче 19-го тура АПЛ — 2:0.

Счет на 15-й минуте открыл Крис Вуд. На 61-й минуте преимущество гостей удвоил Морган Гиббс-Уайт.

«Ноттингем Форест» (37 очков) одержал пятую победу подряд и вышел на второе место в АПЛ, обойдя «Арсенал» (36) и «Челси» (35), но у лондонских клубов есть по одной игре в запасе.

«Эвертон» (17) опустился на 16-ю позицию в турнирной таблице.

В параллельном матче «Кристал Пэлас» дома переиграл «Саутгемптон» — 2:1.