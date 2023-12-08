«Эвертон» разгромил «Ньюкасл» и покинул зону вылета

«Эвертон» переиграл «Ньюкасл» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 3:0. Встреча прошла на «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

В первом тайме голов забито не было. На 79-й минуте Дуайт МакНил открыл счет. Затем Абдулайе Дукуре удвоил преимущество «ирисок». На 6-й добавленной минуте Бету довел счет до разгромного.

«Ириски» набрали 10 очков и покинули зону вылета. С команды в этом сезоне были сняты 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. «Ньюкасл» идет на 7-й строчке (26 очков).