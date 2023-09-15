«Эвертон» объявил о смене владельца. Клуб покупает американский инвестиционный фонд

У «Эвертон» появятся новые владельцы после того, как нынешний владелец Фархад Мошири согласился продать свою долю американскому инвестиционному фонду 777 Partners, сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что компания 777 Partners подписала соглашение с Мошири о приобретении его полного пакета акций футбольного клуба, составляющего 94,1 процента. Ожидается, что сделка будет завершена к концу 2023 года при условии одобрения со стороны АПЛ, Футбольной ассоциации и Управления по финансовому регулированию и надзору.

Ранее сообщалось, что сделка оценивается в 600 миллионов фунтов (698 миллионов евро).

Мошири впервые инвестировал в «Эвертон» в 2016 году. В результате смены владельца половина из 20 клубов АПЛ окажется в собственности американских компаний.

На данный момент в состав 777 Football Group входят «Дженоа», «Васко да Гама», «Герта», «Стандард», «Ред Стар», «Севилья» и «Мельбурн Виктори».