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Сегодня, 17:25

«Эвертон» объявил о смене владельца. Клуб покупает американский инвестиционный фонд

Ана Горшкова
Корреспондент
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У «Эвертон» появятся новые владельцы после того, как нынешний владелец Фархад Мошири согласился продать свою долю американскому инвестиционному фонду 777 Partners, сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что компания 777 Partners подписала соглашение с Мошири о приобретении его полного пакета акций футбольного клуба, составляющего 94,1 процента. Ожидается, что сделка будет завершена к концу 2023 года при условии одобрения со стороны АПЛ, Футбольной ассоциации и Управления по финансовому регулированию и надзору.

Ранее сообщалось, что сделка оценивается в 600 миллионов фунтов (698 миллионов евро).

Мошири впервые инвестировал в «Эвертон» в 2016 году. В результате смены владельца половина из 20 клубов АПЛ окажется в собственности американских компаний.

На данный момент в состав 777 Football Group входят «Дженоа», «Васко да Гама», «Герта», «Стандард», «Ред Стар», «Севилья» и «Мельбурн Виктори».

Источник: ФК Эвертон
Футбол
ФК Эвертон
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 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
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 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
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