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Сегодня, 19:40

«Эвертон» объявил об отставке Шона Дайча

Руслан Минаев
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«Эвертон» объявил об отставке главного тренера Шона Дайча. Вместе со специалистом клуб покинул его тренерский штаб.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Лейтон Бэйнс, который руководил командой «ирисок» в возрасте до 18 лет.

«Процесс назначения нового менеджера уже идет, и обновленная информация будет предоставлена в надлежащее время», — говорится в заявлении клуба.

53-летний Дайч руководил «Эвертоном» с января 2023 года. Клуб из Ливерпуля за это время провел 83 матча — 26 побед, 24 ничьих и 33 поражения.

Футбол
ФК Эвертон
Шон Дайч
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