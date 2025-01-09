«Эвертон» объявил об отставке Шона Дайча

«Эвертон» объявил об отставке главного тренера Шона Дайча. Вместе со специалистом клуб покинул его тренерский штаб.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Лейтон Бэйнс, который руководил командой «ирисок» в возрасте до 18 лет.

«Процесс назначения нового менеджера уже идет, и обновленная информация будет предоставлена в надлежащее время», — говорится в заявлении клуба.

53-летний Дайч руководил «Эвертоном» с января 2023 года. Клуб из Ливерпуля за это время провел 83 матча — 26 побед, 24 ничьих и 33 поражения.