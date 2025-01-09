«Эвертон» объявил об отставке Шона Дайча

Сегодня, 19:40
«Эвертон» объявил об отставке главного тренера Шона Дайча. Вместе со специалистом клуб покинул его тренерский штаб.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Лейтон Бэйнс, который руководил командой «ирисок» в возрасте до 18 лет.
«Процесс назначения нового менеджера уже идет, и обновленная информация будет предоставлена в надлежащее время», — говорится в заявлении клуба.
53-летний Дайч руководил «Эвертоном» с января 2023 года. Клуб из Ливерпуля за это время провел 83 матча — 26 побед, 24 ничьих и 33 поражения.