«Эвертон» объявил об уходе полузащитника Дэвиса

Полузащитник «Эвертона» Том Дэвис покинет клуб по окончании контракта в конце июня 2023 года.

«Дэвис покинет «Эвертон» по истечении действующего контракта в конце этого месяца, отклонив предложение о новом соглашении с клубом. Спасибо и всего наилучшего, Том», — говорится в заявлении клуба.

24-летний полузащитник выступал в «Эвертоне» с 11 лет, пройдя через академию клуба и дебютировав за основную команду в апреле 2016 года в возрасте 17 лет. Он стал самым молодым капитаном в истории «Эвертона» в возрасте 20 лет и 60 дней.

Дэвис провел 179 матчей за клуб, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.