Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

23 января, 23:16

«Эвертон» подтвердил увольнение Лэмпарда с поста главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
Фрэнк Лэмпард.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Эвертон» на официальном сайте сообщил, что Фрэнк Лэмпард покидает пост главного тренера команды.

Также тренерский штаб команды покидают Джо Эдвардс, Пол Клемент, Эшли Коул и Крис Джонс. Свою должность сохранил только тренер вратарей Алан Келли.

Бывший футболист и тренер «Челси» возглавил клуб в январе прошлого года, подписав контракт до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне «Эвертон» в 20 матчах набрал 15 очков и занимает предпоследнее месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Это уже второй раз, когда Лэмпарда увольняют в середине сезона. Первый раз был с «Челси» еще в январе 2021 года.

Фрэнк Лэмпард
ФК Эвертон
3
3
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русская шахматистка любила колумбийца, от которого родила в США. Он был заметно старше
Рублев спас невероятный матч. Отыгрался в концовке в безнадежной ситуации
Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
Швеция возобновила прием документов на визы для россиян
Источник в Пентагоне признал большие потери в войсках Украины
Кардиолог рассказала о вреде газовых плит для здоровья
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Рой Кин — о Букайо Сака: «Он настолько хорош, что мог бы заиграть за «Реал»

Лейтон Бэйнс будет одним из исполняющих обязанности главного тренера «Эвертона»