«Эвертон» подтвердил увольнение Лэмпарда с поста главного тренера

«Эвертон» на официальном сайте сообщил, что Фрэнк Лэмпард покидает пост главного тренера команды.

Также тренерский штаб команды покидают Джо Эдвардс, Пол Клемент, Эшли Коул и Крис Джонс. Свою должность сохранил только тренер вратарей Алан Келли.

Бывший футболист и тренер «Челси» возглавил клуб в январе прошлого года, подписав контракт до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне «Эвертон» в 20 матчах набрал 15 очков и занимает предпоследнее месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Это уже второй раз, когда Лэмпарда увольняют в середине сезона. Первый раз был с «Челси» еще в январе 2021 года.