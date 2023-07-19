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Сегодня, 07:36

«Эвертон» предложит 40 миллионов евро за форварда «Альмерии» Туре

Руслан Минаев
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«Эвертон» всерьез настроен на подписания контракта с нападающим «Альмерии» Эль-Билалем Туре, сообщает GSFN.

По данным источника, первое предложение «ирисок» было отклонено. Как отмечает Superdeporte, оно равнялось 30-35 миллионам евро. Теперь предложение мерсисайдцев за 21-летнего малийца вырастет до 40 миллионов евро.

Туре перешел в «Альмерию» в сентябре 2022 года за 8 миллионов евро. В прошлом году он провел в ла лиге 21 матч, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

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