«Эвертон» расторг контракт с экс-игроком ЦСКА Гбаменом

Полузащитник Жан-Филипп Гбамен стал свободным агентом. «Эвертон» в последний день трансферного окна объявил о досрочном расторжении контракта с 27-летним ивуарийцем.

В сезоне-2022/23 Гбамен на правах аренды играл в Турции за «Трабзонспор». В 24 матчах во всех турнирах он не отметился результативными действиями.

В 2022 году ивуарийский хавбек выступал за ЦСКА. За московскую команду футболист провел 13 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.