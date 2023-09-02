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Сегодня, 05:06

«Эвертон» расторг контракт с экс-игроком ЦСКА Гбаменом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Жан-Филипп Гбамен стал свободным агентом. «Эвертон» в последний день трансферного окна объявил о досрочном расторжении контракта с 27-летним ивуарийцем.

В сезоне-2022/23 Гбамен на правах аренды играл в Турции за «Трабзонспор». В 24 матчах во всех турнирах он не отметился результативными действиями.

В 2022 году ивуарийский хавбек выступал за ЦСКА. За московскую команду футболист провел 13 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

Футбол
ФК Эвертон
Жан-Филипп Гбамен
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4
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
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 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
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 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
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 Челси 3 1 1 1 5-4 4
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 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
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 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Шеффилд Юн. 3 0 0 3 2-5 0
18
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
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38 тур
1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 - : -
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
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