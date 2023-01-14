«Эвертон» проиграл «Саутгемптону», «Вулверхэмптон» победил «Вест Хэм»

Сегодня, 19:54
«Эвертон» проиграл «Саутгемптону» на своем поле в матче 20-го тура чемпионата Англии со счетом 1:2.
Еще в одном матче команд АПЛ, которые ведут борьбу за выживание, «Вулверхэмптон» с минимальным счетом одолел «Вест Хэм» — 1:0.
Таким образом, «Вулверхэмптон» набрал 17 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм», «Эвертон» и «Саутгемптон» находятся в зоне вылета, занимая места с 18-е по 20-е соответственно. В активе всех трех команд по 15 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования