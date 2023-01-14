«Эвертон» проиграл «Саутгемптону», «Вулверхэмптон» победил «Вест Хэм»

«Эвертон» проиграл «Саутгемптону» на своем поле в матче 20-го тура чемпионата Англии со счетом 1:2.

Еще в одном матче команд АПЛ, которые ведут борьбу за выживание, «Вулверхэмптон» с минимальным счетом одолел «Вест Хэм» — 1:0.

Таким образом, «Вулверхэмптон» набрал 17 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм», «Эвертон» и «Саутгемптон» находятся в зоне вылета, занимая места с 18-е по 20-е соответственно. В активе всех трех команд по 15 очков.