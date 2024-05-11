«Эвертон» нанес «Шеффилду» шестое поражение подряд

«Эвертон» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 37-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 31-й минуте забил Абдулай Дукуре.

«Эвертон» (40 очков) остается на 15-м месте в АПЛ. «Шеффилд» (16) потерпел шестое поражение подряд и остается последним в турнирной таблице. Команда потеряла математические шансы на сохранение места в высшем дивизионе еще в апреле.

В параллельных матчах «Ньюкасл» и «Брайтон» сыграли вничью (1:1), а «Кристал Пэлас» на выезде победил «Вулверхэмптон» (3:1).