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Сегодня, 19:01

«Эвертон» нанес «Шеффилду» шестое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед».
Фото Reuters
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«Эвертон» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 37-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 31-й минуте забил Абдулай Дукуре.

«Эвертон» (40 очков) остается на 15-м месте в АПЛ. «Шеффилд» (16) потерпел шестое поражение подряд и остается последним в турнирной таблице. Команда потеряла математические шансы на сохранение места в высшем дивизионе еще в апреле.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
1:0
Шеффилд Юнайтед

В параллельных матчах «Ньюкасл» и «Брайтон» сыграли вничью (1:1), а «Кристал Пэлас» на выезде победил «Вулверхэмптон» (3:1).

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:1
Брайтон
Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:3
Кристал Пэлас

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кристал Пэлас
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Шеффилд Юнайтед
ФК Эвертон
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