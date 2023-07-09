«Эвертон» ведет переговоры о подписании Эшли Янга

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«Эвертон» планирует подписать защитника Эшли Янга, сообщает Sky Sports.
По информации источника, клуб уже ведет переговоры с представителями 37-летнего англичанина.
1 июля у Янга закончился контракт с «Астон Виллой», и футболист стал свободным агентом. Сообщается, что Янг отклонил несколько предложений от других команд АПЛ и Чемпионшипа.
В сезоне-2022/23 Янг провел 32 матча во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. Всего в составе «Астон Виллы» футболист провел 247 игр, забил 38 мячей и отдал 60 голевых передач.