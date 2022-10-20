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Сегодня, 11:00

Эвра призвал перестать говорить о Роналду каждый день

Виктория Кравченко

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду во время матча 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Все люди разные! Хочу сосредоточиться на игре команды, а не на обсуждении и защите Криштиану Роналду. Мы не знаем, сказал ли он тен Хагу или кому-то, что уходит в раздевалку. Зато все пытаются раздуть скандал из того, что Криштиану ушел. Нужно перестать говорить о нем каждый день», — цитирует Эвра Sky Sports.

В среду, 19 октября, в конце матча против «Тоттенхэма» (2:0) 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушел в раздевалку до финального свистка, так как не вышел на поле.

Криштиану Роналду
Патрис Эвра
ФК Манчестер Юнайтед
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