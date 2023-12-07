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Сегодня, 09:24

Эвра сравнил хавбека «МЮ» Мактоминая с Лэмпардом

Виктория Кравченко
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Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что думает об игре полузащитника манкунианцев Скотта Мактоминая в матче против «Челси» (2:1). Футболист оформил дубль в этой встрече.

«Рэшфорду и Марсьялю будет тяжело вернуться в основной состав. В последних играх Мактоминай напоминает мне Фрэнка Лэмпарда», — передает слова Патриса ManUtd.One.

В этом сезоне Скотт участвовал в 13 матчах за «МЮ», отметившись шестью голами и одной результативной передачей.

По итогам 15 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 27 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.

Патрис Эвра
ФК Манчестер Юнайтед
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