Европейские клубы отказываются подписывать Роналду из-за скандального ухода форварда из «МЮ»

Стало известно, почему ряд европейских клубов, выступающих в Лиге чемпионов, отказался подписывать португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает The Times.

По данным источника, главной причиной является скандальный уход 37-летнего футболиста из «Манчестер Юнайтед» в конце ноября. Также роль сыграло и то, что форвард потерял место в основном составе сборной Португалии на ЧМ-2022.

В клубах сочли, что траты на Роналду будут необоснованными при учете его возраста и требований по зарплате.

В данный момент Роналду является свободным агентом, одним из главных претендентов на футболиста считается «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который готов подписать с ним контракт на 2,5 года с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.