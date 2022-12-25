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Сегодня, 06:14

Европейские клубы отказываются подписывать Роналду из-за скандального ухода форварда из «МЮ»

Иван Торопцев
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Стало известно, почему ряд европейских клубов, выступающих в Лиге чемпионов, отказался подписывать португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает The Times.

По данным источника, главной причиной является скандальный уход 37-летнего футболиста из «Манчестер Юнайтед» в конце ноября. Также роль сыграло и то, что форвард потерял место в основном составе сборной Португалии на ЧМ-2022.

В клубах сочли, что траты на Роналду будут необоснованными при учете его возраста и требований по зарплате.

В данный момент Роналду является свободным агентом, одним из главных претендентов на футболиста считается «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который готов подписать с ним контракт на 2,5 года с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.

Криштиану Роналду. «Я отказался от 350 миллионов ради «МЮ». Но в клубе не хотят, чтобы я блистал». Огонь от Роналду в двух частях

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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