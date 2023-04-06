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Сегодня, 17:14

FA открыла дело по поводу поведения игроков «Ливерпуля»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла дело против «Ливерпуля» из-за неподобающего поведения футболистов в отношении арбитра матча 29-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» Саймона Хупера.

«Ливерпулю» были предъявлены обвинения из-за того, что на 34-й минуте встречи игроки клуба окружили судью.

«Ливерпуль» не обеспечил то, чтобы его игроки вели себя дисциплинированно и/или не вели себя неподобающим образом. У клуба есть время до среды, 12 апреля, чтобы дать свой ответ", — написано в заявлении FA.

«Ливерпуль» располагается на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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