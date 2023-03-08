Фабиньо: «Роберто Фирмино должен остаться в «Ливерпуле» навсегда!»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал решение нападающего команды Роберто Фирмино покинуть клуб по окончании сезона.

«Фирмино — очень особенный парень. Здорово играть с ним в одной команде. Так что для меня он футболист, который должен остаться в «Ливерпуле» навсегда! И я не хочу слишком много говорить о будущем, давайте наслаждаться последними месяцами, которые у нас есть. Я не знаю, может ли ситуация еще измениться. Но давайте будем получать удовольствие, пока этот игрок с нами, потому что он очень особенный парень», — приводит слова Фабиньо Goal.

5 марта агент Фирмино подтвердил уход 31-летнего игрока из «Ливерпуля». Фирмино играет за команду с 2015 года. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии (2020), победителем Лиги чемпионов (2019). В общей сложности Фирмино выиграл семь трофеев с командой.

В текущем сезоне бразилец сыграл за «Ливерпуль» 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.