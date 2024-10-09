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9 октября, 15:38

Фабрицио Романо: Алиссон выбыл на два месяца из-за травмы

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Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Бекер выбыл из строя на два месяца, сообщает Фабрицио Романо в соцсетях.

По данным инсайдера, бразилец сможет вернуться на поле, предположительно, не ранее следующего перерыва на матчи сборных в ноябре. 32-летний футболист будет отсутствовать до шести недель из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче 7-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0).

Алиссон пропустит матчи «Ливерпуля» с «Челси», «Арсеналом», «Брайтоном» и «Астон Виллой» в чемпионате Англии, а также встречи Лиги чемпионов против «Лейпцига» и «Байера».

Футбол
ФК Ливерпуль

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