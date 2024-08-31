Фабрицио Романо: Джейдон Санчо перешел в «Челси»

Нападающий сборной Англии Джейдон Санчо продолжит карьеру в «Челси». По информации Фабрицио Романо, лондонский клуб в последние часы трансферного окна договорился с «Манчестер Юнайтед» об аренде 24-летнего англичанина с возможностью выкупа.

Сам футболист одобрил переход, так как хочет играть за «Челси». Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в субботу, 31 августа.

Действующи контракт Санчо с «МЮ» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Он провел за команду 83 матча, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. В прошлом сезоне англичанин играл на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».