Фабрицио Романо: Виана является основным кандидатом «Манчестер Сити» на должность нового директора

8 октября, 23:20
Португалец Уго Виана может стать новым спортивным директором «Манчестер Сити», сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо. В настоящее время 41-летний специалист занимает аналогичную должность в «Спортинге».
По информации источника, Виана возглавил список кандидатов на пост спортивного директора английского клуба, которые могли бы заменить Чики Бегиристайна.
Во вторник, 8 октября, стало известно, что Бегиристайн намерен покинуть «Сити» по окончании нынешнего сезона. Испанец работает в клубе с 2012 года.
После семи туров горожане с 17 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии.