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Сегодня, 08:33

Фабрицио Романо: Жоау Феликс может продолжить карьеру в «Челси»

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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в английском «Челси», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

В настоящий момент представители клубов обсуждают переход Феликса в рамках сделки по трансферу полузащитника Конора Галлахера, который должен пополнить состав «матрасников».

В прошлом сезоне Феликс выступал за «Барселону» на правах аренды. В 54 проведенных матчах во всех турнирах португалец забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Контракт форварда с «Атлетико» рассчитан до лета 2029 года. Его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Челси
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